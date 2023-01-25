Kuzey Kore’de ‘türü tespit edilemeyen hastalık’ nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kore’de ‘türü tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı’ nedeniyle başkent Pyongyang’da beş gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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AA’nın Kore basınından aktardığına göre, yetkililer, vaka sayısındaki artışın önüne geçebilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Hastalığın türüyse henüz ‘tespit edilemedi’.

Yerel basındaki haberlerde, Pyongyang’da halkın, beş günlük sokağa çıkma yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore’de, ilk Covid-19 vakası Mayıs 2022’de açıklanırken ağustosta salgına karşı zafer kazanıldığı ilan edilmişti.

Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.