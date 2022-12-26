Kuzey Kore İHA’ları sınırı geçti, Güney Kore ateş açtı

Güney Kore, Kuzey Kore’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) sınırını geçtiğini, bunun üzerine ateş açtıklarını açıkladı.
Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu adımından sonra uyarı ateşi açtı ve savaş uçaklarını harekete geçirdi.
AFP’nin bölge kaynaklarından aktardığına göre, Kuzey Kore İHA’larına karşı havalanan uçaklardan birisi düştü.
Ay başında, Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikat düzenlemesi Kuzey Kore’yi ‘kızdırmıştı.’ Kuzey Kore, top atışlarıyla misilleme yapmıştı.
Uzakdoğu bugün ‘karışık’
Uzakdoğuda gerginlik bugün had safhada.
Japonya, Çin’in kendi karasularını ihlal ettiğini açıkladı. Tayvan da Çin savaş uçak ve gemilerinin, iki ülkeyi ayırdığı kabul edilen deniz sınırını geçtiğini duyurmuştu.