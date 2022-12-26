Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 71 savaş uçağı, yedi savaş gemisi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 71 askeri hava aracı ve yedi savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

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Bakanlık, yerel saatle 06.00 (TSİ 01.00) itibarıyla 71 savaş uçağı ve yedi savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü, bazılarınsa iki ülkeyi ayırdığı kabul edilen deniz ve hava sınırını geçtiği belirtilen açıklamada, hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşlar ve seyir faaliyeti, Çin ordusunun dün ‘Tayvan ile ABD’nin artan gizli yakınlaşmasına karşı’ ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirmesinin ardından geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada da ‘Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü’ ve tatbikatın ‘ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu‘ belirtilmişti.

Tatbikatın, ABD’de 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın 23 Aralık’ta Başkan Joe Biden’ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada, Çin’in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan’ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için beş yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı.

Tayvan ve ABD-Çin gerginliği

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi’nin o dönemki başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Tatbikatlar sırasında Çin’in fırlattığı bazı füzeler Tayvan ve Japonya yakınlarına düşmüştü.

Çin’in ada çevresindeki askeri faaliyetleri de uzun süre devam etmişti. Tayvan, Çin’e ait çok sayıda uçak ve gemilerin ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı. Tayvan, özellikle Çin’e ait drone ve insansız hava araçlarının Çin kıyılarına az mesafede bulunan Tayvan’a ait adaların defalarca yakınından uçtuğunu duyurmuştu. Tayvan, Çin’in drone’larına uyarı ateşi açmıştı.

Tayvan, Çin’in kendisine saldıracağını iddia etmişti. ABD Başkanı Joe Biden’sa, Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını açıklamıştı.

Çin, Japon karasularını da ihlal etti

Japonya da Tayvan’la benzer vakitlerde, Çin’e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı Senkaku Adalarının çevresinde üç gün boyunca kaldığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi’nde, Japonya’nın ‘Senkaku’, Çin’in de ‘Diaoyü’ olarak adlandırdığı takımadalar, beş ada ve üç kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya’da olan, Çin’in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.