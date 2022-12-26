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Yaramazlara biraz batar!

Çin gemileri Japon kara sularını ihlal etti

Çin’e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı Senkaku Adaları’nın çevresinde üç gün boyunca kaldığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11’inci Bölge Sahil Güvenlik Karargahı’na göre, Çin’e ait iki sahil güvenlik gemisi Japon ulusal karasularını ihlal etti.


Ulusal karasularının kapsadığı bölgeye 22 Aralık yerel saatle 09:30’da giren gemilerin, Taişo Adaları yakınında Japon balıkçı gemilerine yaklaştığı kaydedildi.

Gemiler, 25 Aralık öğle saatlerine kadar bölge civarında seyretti. Çin gemilerinin ihlal süresi 72 saat 45 dakika olarak kayda geçti.

Bu süre, Japon hükümetinin 2012’de Senkaku Adaları’nı satın almasından bu yana, Çin’in en uzun süreli ihlali olarak dikkat çekti.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde, Japonya’nın ‘Senkaku’, Çin’in de ‘Diaoyü’ olarak adlandırdığı takımadalar, beş ada ve üç kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya’da olan, Çin’in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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