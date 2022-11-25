Çin gemileri Japon karasularına girdi

Çin’e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı Senkaku Adaları’nın etrafında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11’inci Bölge Sahil Güvenlik Karargahı’na göre, Çin’e ait iki sahil güvenlik gemisi Japon ulusal karasularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02:40’ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde, Japonya’nın “Senkaku”, Çin’in de “Diaoyü” olarak adlandırdığı takımadalar, beş ada ve üç kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya’da olan, Çin’in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.