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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Kore, Güney Kore’yi ‘uyaracak’: Deniz sınırına yakın top atışı talimatı

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore’nin tatbikatlarının ardından deniz sınırına yakın bölgelere ikinci kez top atışı yapılması talimatı verdi.

Kuzey Kore ordusunun 2016’daki tatbikatından bir görüntü. Fotoğraf: Reuters

Kuzey Kore ordusunun açıklamasında, Güney Kore’nin sınır bölgelerinde tatbikat yaptığının tespit edilmesinin üzerine deniz sınırına yakın bölgelere top atışı planlandığı bildirildi.


Güney Kore ordusu, Cheorwon bölgesindeki iki test alanında çoklu roket fırlatma sistemi ve havan topu dahil gerçek mermilerle tatbikat yapmaya başlamıştı.

Güney Kore’nin 5 Aralık’ta başlayan tatbikatının yarın sona ermesi bekleniyor.

Kuzey Kore’den ‘misilleme’

Kuzey Kore, 3 Kasım’da kendi doğu deniz sınırına yakın bölgeye yaklaşık 80 top atışı yaptığından bu yana tampon bölgelere top atışı yapmamıştı.

Bu yıl onlarca füze fırlatan Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze sistemi ve orta menzilli füze dahil pek çok deneme gerçekleştirmişti.

ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının artmasıyla Kuzey Kore, kısa menzilli denemeler de yapmış ve tatbikatlara tepki göstermişti.

Güney Koreli yetkililer, 2017’den bu yana Kuzey Kore’nin yakında ilk nükleer denemesini yapabileceğini öne sürüyor.

Kuzey Kore ordusu, dün Güney Kore’nin doğu ve batı yönündeki deniz sınırlarına yakın ‘tampon bölgelere’ 130’dan fazla top mermisi ateşlemişti. Kuzey Kore ordu sözcüsü, ülkesinin dünkü top atışlarının ardından Güney Kore’ye ‘uyarı’ niteliğinde ikinci kez top atışı yapılacağını kaydetti.

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