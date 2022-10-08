Kuzey Kore: Füze denemelerimiz meşru müdafaa

Kuzey Kore, son günlerdeki füze denemelerinin ‘meşru müdafaa’ olduğunu savundu.

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AA’nın aktardığına göre yetkililer, denemelerin ‘Kuzey Kore’nin ve bölgenin güvenliğini ABD’nin doğrudan askeri tehditlerinden korumak’ için düzenlendiğini iddia ederek söz konusu ABD tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğünü vurguladı.

‘Tatbikatlar provokatif ve tehditkar’

ABD ve Güney Kore’nin, uçak gemisi USS Ronald Reagan’ın da katılımıyla başlattığı deniz tatbikatının ardından Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan bir sözcü, Kore Merkezi Haber Ajansı’na konuştu.

Uçak gemisinin Kore Yarımadası yakınlarında konuşlandırılmasının ‘bölgesel güvenlik açısından epey olumsuz bir etkiye neden olduğunu’ kaydeden sözcü, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetlerinin, mevcut durumun oldukça ‘kaygı verici gelişimine ciddiyetle yaklaştığını’ söyledi.

Sözcü, Reagan’ın gelişinin, ABD ve Güney Kore’nin bir hayli ‘provokatif ve tehditkar’ olan ortak tatbikatlarına karşı ülkesinin verdiği ‘meşru tepkiye’ uyarı için ‘bir çeşit askeri blöf’ olduğunu söyledi.

İki haftada altı füze

Kuzey Kore, son iki haftada altı füze denedi. 4 Ekim’de fırlattığı balistik füze, 2017’den sonra ilk kez Japonya’nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu’na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) dört füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası’ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim’de Doğu Denizi’ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim’de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.