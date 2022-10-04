Kuzey Kore, Japonya üzerinden balistik füze denemesi yaptı

Kuzey Kore bir balistik füze denemesi daha yaptı. Füze, Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düştü.

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K﻿uzey Kore 2017’den bu yana Japonya üzerinden füze denemesi yapmıyordu.

Füze denemesi nedeniyle Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yaşayanlardan sığınaklara gitmesi istendi ve bazı tren seferleri iptal edildi. Japonya hükümeti yerel saatle sabah 07:29’da “Kuzey Kore’nin bir füze fırlatmış olduğu görülüyor. Lütfen sığınaklara saklanın” uyarısı yaptı.

Japon yetkililer, balistik füzenin Japonya’nın 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu’na düştüğünü açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kişhida, Kuzey Kore’nin füze denemesini barbarlık olarak niteledi.