Kuzey Fest yasağı: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

Sinop’ta valiliğin gerekçe göstermeden iptal ettiği müzik festivali Kuzey Fest yetkililerinin yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

Fotoğraf: Kuzey Fest

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, çağdaş festivallerin ‘isyan ve başkaldırı’ya yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istemişti.

Birçok konser valilikler ve AKP’li belediyeler tarafından iptal edilirken 3-6 Ağustos’ta Sinop’ta düzenlenecek Kuzey Fest 27 Temmuz’da valilik tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

Organizatör firma yetkilileri yasağı mahkemeye taşımıştı.

Cumhuriyet’ten Cengiz Demirel’in haberine göre Samsun 3’üncü İdare mahkemesi oybirliğiyle yürütmeyi durdurma talebinin reddine kararı verdi.

Organizatör firmanın karara itiraz hakkı olsa da Kuzey Fest’in planlandığı gibi 3-6 Ağustos arasında düzenlenmesinin olası olmadığı üzerinde duruluyor.