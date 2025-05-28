Kuvvetli yağış geliyor: 11 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli sağanak ve sağanak yağış nedeniyle 11 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodlu yağış uyarısı yaptığı iller şöyle:

Adana

Artvin

Erzurum

Hatay

Mersin

Kars

Malatya

Kahramanmaraş

Sivas

Ardahan

Osmaniye

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Fotoğraf: MGM

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.