Kuveyt’te güneş tutulması nedeniyle okullar tatil

Kuveyt’te parçalı güneş tutulması sebebiyle yarın eğitime ara verilecek.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yarınki parçalı güneş tutulmasından dolayı tüm okullarda bir günlük tatil kararı alındığını duyurdu.

Parçalı güneş tutulmasının yerel saatle 13.20’de görüleceğine işaret edilen açıklamada, sağlık bakanlığının tavsiyeleri üzerine öğrencilerin tutulmadan iki saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.

26 Ekim Çarşamba günü öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı aktarıldı.