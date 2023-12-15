Kuşadası’nda tedavisi tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tedavisi tamamlanan üç caretta caretta denize bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Kuşadası açıklarında yaklaşık altı ay önce yaralı bulunan üç deniz kaplumbağasının, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki (DEKAMER) tedavisi tamamlandı.

Birine takip cihazı takılan üç kaplumbağa, Güzelçamlı Sahili’nde törenle denize bırakıldı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarını bulundukları yerden denize bırakmayı tercih ettiklerini söyledi.

Küresel ısınmanın bu türler üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Kaska, şunları kaydetti:

“Küresel ısınma aslında yuvayı ayrı etkiliyor. Yuvadaki yumurtaların daha sıcakta gelişmesine, hepsinin dişi olmasına yol açıyor. Serin ortamda gelişirse erkeklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ancak besinlerin bulunması da çok önemli. Özellikle deniz suyunun ısınmasıyla birlikte daha serin ortamlarda balıklar, yengeçler ve midyeler gibi besin ortamı bol oluyor ve kaplumbağalar bu bölgelerde de yaz, kış bulunmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla Kuşadası, İzmir Körfezi bunların da yaşam alanları içine girdi.”