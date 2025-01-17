Kuşadası'nda ekiplerden kaçan göçmenler lastik bottan düştü: Yedi ölü

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre İstanbul’da her 10 evden dördünün deprem sigortası yok. 23 Nisan 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde peş peşe depremler meydana geliyor. Sarsıntıların ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi. İki yıl önce 50 bini aşkın insanın öldüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da zorunlu deprem sigortalılık oranı […]