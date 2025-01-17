Kuşadası'nda ekiplerden kaçan göçmenler lastik bottan düştü: Yedi ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan göçmenler lastik bottan denize düştü. Yedi kişi öldü, 32 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurmak istedi. ‘İhtara uymayan’ göçmenler kaçmaya çalıştı. Bottaki bazı düzensiz göçmenler denize düştü.
Ekipler bazıları denizde bazılarıysa lastik botta bulunan 32 kişiyi kurtardı. Üç kişininse denizde cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu göçmenlerden üçü yoğun bakıma alındı.
Kayıp dört kişi içinse denizden ve havadan arama çalışmaları yapıldı. Dört göçmen denizde ölü bulundu.