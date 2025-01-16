Avrupa'ya giden düzensiz göçmen sayısı pandemiden bu yana ilk kez azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giden düzensiz göçmen sayısı 2024’te yüzde 38 azalarak, 239 bine düştü. Bu koronavirüs salgınından bu yana en düşük rakam.

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Avrupa’ya yönelen düzensiz göçün önemli bir bölümü Türkiye üzerinden gerçekleşti. Doğu Akdeniz yoluyla AB ülkelerine giden göçmenlerin sayısı ise yüzde 14 arttı.

AB Sınır Güvenliği Kurumu’nun (Frontex) açıkladığı 2024 yılına ilişkin geçici rakamlara göre yasadışı göç konusunda en güçlü azalma Batı Balkanlar, Libya ve Tunus’tan, Yunanistan ve İtalya’ya geçilen Orta Akdeniz rotasında görüldü.

Batı Balkan rotasında yüzde 78, Orta Akdeniz rotasında ise yüzde 60 oranında keskin bir düşüş gözlendi.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya düzensiz göçmen aktığı Doğu Akdeniz rotası, Kanarya Adaları ve Ukrayna – Belarus üzerinden geçişler ise önemli ölçüde arttı.

Ukrayna ve Belarus sınırından geçişlerde yaklaşık üç kat arttı. Kanarya Adaları üzerinden giden düzensiz göçmen sayısı yüzde 18 yükselerek 47 bine çıktı.

Avrupa’ya en fazla yasadışı göçmen Doğu Akdeniz rotası üzerinden gitti. Frontex verilerine göre, kara ve deniz yoluyla Türkiye’den Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzensiz geçiş gözlenen Doğu Akdeniz rotası aracılığıyla geçen yıl yaklaşık 70 bin kişi AB ülkelerine gitti.

Doğu Akdeniz rotası üzerinden Avrupa’ya gidenlerin çoğu, Suriye, Afganistan ve Mısırlılar.

Frontex’e göre düzensiz göçmenlerin yüzde 10’u kadın. Yasadışı yollarla Avrupa’ya geçen göçmenlerin yüzde 16’sı reşit olmayan çocuklar. Geçen yıl çocuk düzensiz göçmen sayısı yüzde 3 arttı.

AB yetkililerine göre yasadışı göçteki azalmanın en önemli nedeni, kaçakçılık ağlarına karşı menşe ülkeleri ile Brüksel yönetimi arasında artan işbirliği.