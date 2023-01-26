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Kurtuluş Savaşı’na katılan beş askerin yakınlarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen beş şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu’na göre Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.


Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi – Rütbesi – Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Ardahan – İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif AlantarArdahan Jandarma Merkez BölüğüOğlu Dursun Alantar
Ilgaz – Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu174. Alay, 1. Tabur, 3. BölükOğlu Receb Akanoğlu
Tavas – Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü)Oğlu Mustafa Cerik
Kahramanmaraş – Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah2 Şubat 1336’da (1920) Maraş’ta şehiden vefatYeğeni Necati Namlı
Sorgun – Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaşAğustos 1337’de (1921) Haymana Cephesi’nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır.Torunu Mahmut İlbaş

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