Kurtuluş Savaşı’na katılan beş askerin yakınlarına İstiklal Madalyası verilecek

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomik büyümenin 2023’te yavaşlayacağını belirterek, son yılların en düşük tahmininde bulundu. BM ayrıca Türkiye için yıl sonu enflasyonu tahminini de yüzde 42,4 olarak açıkladı. BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı. AA’nın rapordan aktardığına göre, dünya ekonomisi 2022’de Covid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği enerji ve […]