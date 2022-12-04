Kuran kursunda çocuğa cinsel istismar: Diyanet, avukata ‘Burada din görevlisi olmadığını söyleyin’ diye telkinde bulunmuş

Niğde’de bir Kuran kursunda beş yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kurs görevlisi sanık Ahmet Faruk Yörükoğlu’na indirimsiz 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org





ANKA’dan Enes Can Özmen’in haberine göre Niğde’nin kırsal kesiminde bulunan bir köye bağlı Kuran kursunda geçen yaz aylarında, din görevlisi Yörükoğlu beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktı.

Bir süre sonra çocuk, yaşına uygun olmayan hareketler sergileyince ailesi şüphelenmeye başladı. Kendi yaşıtlarının kurmaması gereken söz ve cümleleri kuran çocuğa sorular soran aile, yaşananları öğrendi. Çocuk, gittiği Kuran kursundaki görevliyle ilgili bilgi vermeye başlayınca çocuğun ailesi görevliyi şikayet etti ve kamu davası açıldı. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Aralık’ta ikinci duruşma görüldü.

Mahkeme Başkanı Niğde İl Müftülüğü’nün halen idari incelemenin sürdüğüne ilişkin yazı gönderdiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın üst sınırdan ceza almasını talep etti.

Oybirliğiyle karar

Mahkemenin karar verileceğini belirterek son sözünü sorduğu Yörükoğlu, kendini şöyle savundu: “Ben mağdurenin kot şortu yüzünden 4 aydır cezaevindeyim, bunu 80 yaşına kadar unutmam mümkün değil. Madem ben ödül yöntemiyle mağduru kandırmak istemişim, tableti, laptopu, harçlıkları vesaire neden yaz kursunun son günü yapmışım, böyle bir amacım olsaydı bunu yaz kursunun devam ettiği süreçte yapardım.”

Mahkeme araştıracak başka bir unsur kalmadığını belirterek duruşmayı bitirdi ve oybirliğiyle aldığı kararını ikinci duruşmada açıkladı. Mahkeme sanık Yörükoğlu’na; TCK’nın ’12 yaşını tamamlamayan çocuğun cinsel istismarı’ suçunu düzenleyen 103’üncü maddesi uyarınca ‘kastın yoğunluğunu’ da gözeterek 10 yıl hapis cezası verdi.

Yörükoğlu’nun bu suçu eğitici yükümlülüğü çerçevesinde işlediği gerekçesiyle hapis cezasını yarı oranında artırarak 15 yıla çıkaran mahkeme, aynı suçu birden fazla zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay ağır hapis cezasına hükmetti. Sanığın mahkemede pişmanlığını gösteren davranışına rastlanılmadığını da karara geçiren mahkeme, bu nedenle cezada indirime gitmedi.

Diyanetten avukata ‘telkin’

Hükümlü Ahmet Faruk Yörükoğlu Niğde Kapalı Ceza Evi’ne gönderildi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Niğde İl Hukuk Koordinatörü avukat Orpen Nergiz, konuya dair şunları söyledi: “Maalesef üzülerek belirtiyorum ki olayımız zaten çok üzücü ve vahim bir olay. Bir de bu olayların yanı sıra Diyanet’ten bir kişi beni arayarak ‘Burada din görevlisi olmadığını söyleyin’ diye telkinde bulundu. Ben de bunu söylemeyeceğimi bu olayın bir faili olduğunu sizin bu kişiyi görevinden aldığınızı belirtebileceğimi fakat bu kişinin üstelik bu işi yaparken ve üstüne üstlük bu işi yaptığı yaptığı için cezada artırım aldığı sebebiyle bu kişiyi söylememek yönünde bir tercihim olmayacağını belirttim bu iddialar doğrudur.”