Künefe zincirine 'FETÖ operasyonu': 13 kişi tutuklandı

İzmir merkezli beş ilde 26 Mayıs’ta eş zamanlı düzenlenen ‘FETÖ operasyonu’nda gözaltına alınan 34 kişiden 13’ü tutuklandı, 21’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA’nın aktardığına göre emniyet birimleri, geçen yıl Bayraklı’daki bir künefecide başlattıkları ilk operasyonda işletmeyi paravan şirket olarak kullanan örgüt üyelerinin, naylon faturalar düzenleyip devletten vergi kaçırarak himmet adı altında finansman sağladığını saptamıştı.

Habertürk’ün aktardığına göre inceleme ‘Antiochia Künefe’ adlı işletme zincirine yapılmıştı.

İncelemenin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla desteklenmesi sonucu 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’daki operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet, işletme üzerinden örgüte aktarılan finansmanın 40 milyon lira olduğunu bildirdi.