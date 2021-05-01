Kumar baskınında ‘kariyer hedefi’ni açıkladı

Bursa’da Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan amatör spor kulübü lokaline baskın yapıldı. Baskında yakalanan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben de bir ara basın kartı alırım” dedi.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesinin Hamidiye Mahallesi’nde bir lokalin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, gece saatlerinde adrese gitti. Bölgede fiziki takip başlatan ekipler şüphelilerin spor lokalinin arkasında bulunan pencerelere dayanan seyyar merdivenle binaya girdiğini tespit etti.

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Baskın anı basın mensupları tarafından saniye saniye görüntülenirken polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler kaçmak için pencerelere yöneldi. Kaçmaya çalışanlar seyyar merdiveni de tutan polis ekiplerince yakalandı.

Baskında yakalanan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben esnafım, adam olacaksın, çekmeyeceksin. Burada çoğu insan esnaf. Ben de bir ara basın kartı alırım” dedi.

Hızını alamayan kumarsever kendisini sakinleştirmek isteyen polise “Polissen polisliğini yap, çekmesin” diye çıkıştı.

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​Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı, sosyal mesafeyi ihlal ettiği ve maske takmadığı tespit edilen 17 kişiye toplam 122 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar evlerine gönderildi.