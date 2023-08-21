‘Kulüp’ dizisinin ikinci sezonundan ilk tanıtım: 15 Eylül’de yayında

Netflix, merakla beklenen ‘Kulüp’ dizisinin ikinci sezonunun 15 Eylül’de platforma yükleneceğini duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

Hikayesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan ‘Kulüp’ün ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğunu Seren Yüce ile paylaştığı dizinin Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci, ve Asude Kalebek gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna ikinci sezon Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma gibi yeni isimler dahil oluyor.

Yeni sezonu merakla beklenen dizinin hikayesi 1960’lı yılların İstanbul’unda devam ediyor. Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.