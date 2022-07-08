‘Kulüp’ ikinci sezon çok yakında: Raşel ve Matilda, Rana’yla dönüyor

Netflix sevilen dizisi ‘Kulüp‘ün ikinci sezonun yakında başlayacağını çekirdek aileye yeni katılan üyesinin fotoğrafıyla duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

İlk sezonu geçen yıl 5 Kasım’da yayınlanan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyor.

Yönetmen koltuğunda Zeynep Güven Tan’ın oturduğu dizi izleyiciyi 1950’lerin kozmopolit İstanbul’nda bir yolculuğu çıkarmış, dönemin siyasi iklimini insan hikayeleriyle birleştirmişti.

İlk sezonda dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz kızı Raşel’le bağ kurmak için çabalamış, bir yandan da geçmişinden kalan yaralarıyla yüzleşmişti.

Sezonun sonunda Raşel’in bebeği doğmuştu.

Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta ailenin yeni üyesi Rana büyümüş olarak yer alıyor.