‘Kültürel Bolşevik’ ressamın otoportresine 20-30 milyon avro değer biçiliyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de Griesbach Müzayede Evi’nde 1 Aralık’ta yapılacak açık artırma sanat çevrelerinde heyecan yarattı.

Max Beckmann’ın ‘en güzel otoportrelerinden biri’ olarak nitelenen resminin 20 ila 30 milyon avro arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Hitler’in 1933’te iktidara gelmesinden sonra ‘kültürel Bolşevik’ olarak etiketlenen ve baskı gören Beckmann, eserlerine Alman işgal kuvvetleri tarafından el konulabileceği korkusuyla yaşıyordu. Hollanda’daki sanat çevreleriyle kurduğu dostane ilişkiler sayesinde eserlerini başkent Amsterdam’daki stüdyosunda saklayabildi. Bu eseri 1943 yılında Amsterdam’daki stüdyosunda, Nazi kuvvetleri şehri işgal ettikten sonra yaptı.