Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinlikleri iptal

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Adana. Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklaması şöyle: “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası bakanlığımıza bağlı devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi ile güzel sanatlar genel müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı da tüm ulusal spor faaliyetlerini ikinci bir açıklamaya kadar durdurmuştu.