Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kullanmadığı ‘savaş’ kelimesi Bulgaristan savunma bakanını koltuğundan ediyor

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden söz ederken ‘savaş’ kelimesini kullanmayan ülkenin savunma bakanı Stefan Yanev’in görevine son verileceğini duyurdu.

Stefan Yanev, İspanyol mevkidaşı  Margarita Robles ile… (Fotoğraf: Reuters)

Petkov bugün koalisyon hükümetinin toplantı düzenleyerek Yanev’in görevden alınması için oylama yapacağını ve bakanlık koltuğu için yeni bir isim önerileceğini belirtti. Başbakana göre tüm koalisyon ortakları Yanev’in görevden alınmasında hemfikir.


Petkov, katıldığı televizyon programında “Savunma bakanım savaş kelimesi yerine operasyon kelimesini kullanamaz. Her iki taraftan da binlerce asker öldüğünde buna operasyon diyemezsiniz” dedi.

Bakan Yanev dün Facebook’ta ‘saldırıların hedefinde’ olduğunu belirtmiş, bunun ‘Bulgaristan’ın güvenliğini riske atacak dış çıkarlara hizmet etmeye daha açık birinin yerine geçirilmesi için’ başlatıldığını olduğunu savunmuştu.

Başbakan Petkov, ‘bakanlarının hiçbirinin kendi dış politikasını üretme hakkı olmadığını, özellikle Facebook üzerinden bunu yapamayacaklarını veya görevde kalmalarının hükümetin istikrarıyla direkt bir bağlantısı olmadığını’ ifade ederek, Yanev’in açıklamasına sert tepki gösterdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna: Rus güçleri yaklaşık 5 bin 300 asker kaybetti

SON HABERLER

Vladimir kombiyi kapatırsa

İçerisinde Rusya’nın olduğu hemen her krizde olduğu gibi konu gelip bir kez daha enerji, daha doğru bir ifade ile doğalgaz meselesinde düğümleniyor.

Ankara karar aşamasında: Montrö uygulanacak mı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Ankara’nın bu hareketli günlerde bazı adımları ortaya çıkıyor. Montrö Sözleşmesi için kabine toplantısında bir sunum yapılacağı belirtilirken, Ukrayna Büyükelçiliği’nin tweet’inden de rahatsızlık duyulduğu öğrenildi.

Rusya’ya SWIFT yaptırımına Japonya da katıldı

Japonya, Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası Rusya’ya karşı, ABD ve Avrupa ülkelerinin bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak.