Kullanmadığı ‘savaş’ kelimesi Bulgaristan savunma bakanını koltuğundan ediyor

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden söz ederken ‘savaş’ kelimesini kullanmayan ülkenin savunma bakanı Stefan Yanev’in görevine son verileceğini duyurdu.

Stefan Yanev, İspanyol mevkidaşı Margarita Robles ile… (Fotoğraf: Reuters)

Petkov bugün koalisyon hükümetinin toplantı düzenleyerek Yanev’in görevden alınması için oylama yapacağını ve bakanlık koltuğu için yeni bir isim önerileceğini belirtti. Başbakana göre tüm koalisyon ortakları Yanev’in görevden alınmasında hemfikir.

Petkov, katıldığı televizyon programında “Savunma bakanım savaş kelimesi yerine operasyon kelimesini kullanamaz. Her iki taraftan da binlerce asker öldüğünde buna operasyon diyemezsiniz” dedi.

Bakan Yanev dün Facebook’ta ‘saldırıların hedefinde’ olduğunu belirtmiş, bunun ‘Bulgaristan’ın güvenliğini riske atacak dış çıkarlara hizmet etmeye daha açık birinin yerine geçirilmesi için’ başlatıldığını olduğunu savunmuştu.

Başbakan Petkov, ‘bakanlarının hiçbirinin kendi dış politikasını üretme hakkı olmadığını, özellikle Facebook üzerinden bunu yapamayacaklarını veya görevde kalmalarının hükümetin istikrarıyla direkt bir bağlantısı olmadığını’ ifade ederek, Yanev’in açıklamasına sert tepki gösterdi.