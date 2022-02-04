Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile belediyede çalışan 2 görevli, haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Ayvacık başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada polis ekipleri belediye binasına geldi.

‘İrtikap’ suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan ile Fen İşleri müdür vekili Musa Ö. ve memur Metin E., gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA’nın aktardığına göre soruşturma, Küçükkuyu’da yaşayan Kamuran T.’nin geçen yıl temmuz ayında alınan ifadesinde, ‘yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan’ın bilgisi dahilinde Metin E’nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine’ başlatıldı.

Cengiz Balkan ile diğer iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.