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KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle sezonu açıyor

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 2021 sezonu, Erdal Beşikçioğlu’nun sahneleyeceği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle başlıyor. Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un unutulmaz eserini, Beşikçioğlu’nun etkileyici performansıyla buluşturan oyun, 7 ve 8 Temmuz’da izlenebilir.

‘Bir Delinin Hatıra Defteri’nde Poprişçin’i, Erdal Beşikçioğlu oynuyor.

Oyun, Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde sıradan ve küçük bir devlet memurunun deliliğe doğru gidiş öyküsünü konu alıyor.


Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenen oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstleniyor.  

Covid-19 salgını nedeniyle alınan hijyen tedbirleri bu yıl da uygulanıyor. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılacak. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2021 programı

7-8 Temmuz   Bir Delinin Hatıra Defteri – Tatbikat Sahne                      

14 Temmuz    Ahmed Arif – Şahdamarım – Dostlar Tiyatrosu

28-29 Temmuz     Cyrano de Bergerac –Kumbaracı50 (Prömiyer)

4 Ağustos             Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu

5 Ağustos             Plastik Aşklar – Anatolia Entertainment Görsel Sanatlar

11-12 Ağustos     Cimri – Semaver Kumpanya

25-26 Ağustos     Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

1 Eylül             Batının Sonu – Dasdas

8 Eylül             Yeni Bir Şarkı – Moda Sahnesi       

9 Eylül             Çamlıca’nın Üç Gülü – Kedi Sahne Sanatları

10 Eylül           Sevgili Arsız Ölüm Dirmit – Tiyatro HemHal

22 Eylül           Ben Anadolu – Mam’art

Bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında olduğu tiyatro oyunların başlama saati 21:00. Biletler, oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilir.

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