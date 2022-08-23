Küçükçekmece’deki ‘site’ kavgasında 23 tutuklama

İstanbul Küçükçekmece’de site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi’nde 18 Ağustos’ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23’ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.