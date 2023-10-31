Küçükçekmece Belediyesi, aşevinin kapılarını üniversite öğrencilerine açtı

Küçükçekmece Belediyesi, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verecek.

Fotoğraf: Küçükçekmece Belediyesi.

Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde yarından itibaren 17.00 – 19.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek imkanı sağlayacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, konuya dair Twitter hesabında hesabından şunları kaydetti:

“Aşevimizin kapılarını öğrencilerimize açıyoruz. Dün akşam haberlere de yansıyan, ilçemizde bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili süreci yakından takip ediyorum. Çok şükür evlatlarımızın durumları iyi.

1 Kasım tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün içerisinde bulunan aşevimizin kapılarını çocuklarımıza açıyor, 17.00 – 19.00 saatleri arasında onları ağırlamaya başlayacağımız haberini de ilk sizinle paylaşmak istiyorum. Her zaman yanınızdayım evlatlarım.”