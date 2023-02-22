Kübra Par: Uzmanlar, ‘Bir yıl kadar kalıcı konut yapılmamalı’ diyor

Günlerdir başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversiteden jeologlar ve inşaat mühendisleriyle yayınlar yapıyoruz. Hepsi aynı önemli çağrıyı yapıyor: Bölgede artçı sarsıntılar 1 yıl daha sürecek, konut yapımına hemen başlamak doğru değil.

Dün yine İTÜ İnşaat mühendisliğinden bir hocamızla bu konuyu konuştuk. “Yeni beton dökülmüş bir bina güçlü bir artçı sarsıntıyla karşılaşırsa demirler betona tutunamaz. Yetkililer bir ay sonra inşaatların başlayacağını söylüyor, oysa iyi bir zemin etüdü bile en az iki ay sürer.” dedi. Düşünün ya önceki gün meydana gelen 6.4’lük yeni deprem konut projeleri başladıktan sonra olsaydı ne olurdu? Benzer şiddette yeni artçıların önümüzdeki aylarda olmayacağının garantisi var mı?

Elbette milyonlarca insanın acil konuta ihtiyacı var. Kış günü çadır çözüm değil. Peki ne yapmak lazım. Konuştuğum tüm uzmanlar geçici prefabrik konutlara işaret ediyor. “Artçılar etkisini yitirinceye kadar yani bir yıl kadar kalıcı konut yapılmamalı” diyorlar.

Kübra Par’ın yazısı