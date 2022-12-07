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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: TBMM çatısı altında bulunmayı hak etmiyorlar

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs birbirini yumruklamış. İYİ Partili Örs hastanede yoğun bakıma alınmış!

Kendini zapt etmekten aciz öfkesini kontrol edemeyen bu adamların yaptığı yasalar mı ülkeyi ileri götürecek?


Söze gelince, “Şiddete sıfır tolerans” diyorsunuz. Madem öyle Meclis’te kavgaya karışanın milletvekilliğini düşürün.

Siyasi partiler arasında elbette sözlü tartışma olur. İngiliz Parlamentosu’nda yaşanan kıyasıya mücadele bunun en tipik örneğidir.

Fakat fikri düzeyde sataşma başkadır fiziki şiddet bambaşka.

Aradaki farkı idrak edemeyenler TBMM çatısı altında bulunmayı da hak etmiyorlar.

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