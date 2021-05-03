Kübra Par: Sağlık Bakanlığı’na sordum, neyse ki o iddia doğru değilmiş

Prof. Dr. Bengi Başer, dün sosyal medyada vahim bir iddia attı ortaya.

“Bir arkadaşım BBC’de izlemiş. Pakistan ve Hindistan’dan ülkelerine dönmek isteyen İngiliz vatandaşları, indiklerinde 10 gün süreyle, kendi ceplerinden pahalı otellerde karantinada kalmak yerine, önce Türkiye’de 10 gün ucuz tatil yapıp sonra gidiyorlarmış. İşte size yeni varyant” diye bir tweet attı.

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Eğer bu iddia doğruysa yani biz Hindistan’dan gelenleri sadece PCR testi yapıp içeri alıyorsak, hastalığı orada yeni kapmış kişiler Türkiye’de yeni varyantı hızla yayabilirdi.

“Böyle bir durum var mı?” diye Sağlık Bakanlığı’na sordum.

Neyse ki o iddia doğru değilmiş. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan’dan gelenlere 14 gün karantina uyguluyormuşuz.

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Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenlerin 10’uncu günde PCR testi negatif çıkarsa karantina sonlandırılabiliyormuş. Ama Hindistan’dan gelenlere kesin olarak 14 gün kuralı uygulanıyormuş.

Kübra Par’ın yazısı