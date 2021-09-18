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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Muhalefetin yerinde olsam ‘Erdoğan’ın damadı’ diye bakmaz Bayraktar’a sahip çıkardım

Tüm olumsuzluklara rağmen iktidara bugün ciddi bir destek verilmesinin arkasında yatan önemli nedenlerden biri de milli savunma sanayiinde yapılan atılımlar.

Tabii bunların başında Selçuk Bayraktar’ın İHA-SiHA’ları (şimdi de TİHA’ları) geliyor.


Sadece AK Parti seçmeni değil, Erdoğan’a oy vermeyenler de takdir ediyor Bayraktar’ın başarılarını.

Yerli savunma teknolojilerimiz uluslararası platformlarda övgü aldıkça, yabancı devletler satın almak için sıraya girdikçe hep birlikte gururlanıyoruz, milletçe özgüvenimiz artıyor.

2023’te kim seçilirse seçilsin yeni iktidarın bu milli teknoloji ve savunma hamlesini sürdürmesi, hatta ileri taşıması lazım.

Muhalefetin yerinde olsam, hiç ‘Erdoğan’ın damadı’ falan diye bakmaz Selçuk Bayraktar’a şimdiden sahip çıkardım.

Kübra Par’ın yazısı

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