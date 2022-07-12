Kübra Par: Meğer bu testlerin eczanelerde satışı yasaklanmış

Bunun üzerine dün Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney aradı.

“Ben test yok, fiyat pahalı” derken, Arman Bey çok daha garip bir gerçekten bahsetti.

“Kübra Hanım o bahsettiğiniz testleri normalde eczaneler satamaz çünkü yasak. Ecza depolarından temin edilen bir ürün de değil. Tıbbi cihaz olarak geçiyor” dedi.

Meğer pandemi döneminin başında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 2020’de gönderdiği bir yazı ile bu testlerin eczanelerde satışı yasaklanmış.

Pozitif hastaların sayısı net olarak belirlensin ve kimlik takibi yapılabilsin diye başlangıçta böyle bir karar alınması mantıklıydı ama zamanla salgının etki gücü azaldıkça bu manasız bir yasak haline geldi.

Kübra Par’ın yazısı