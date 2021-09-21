Kübra Par: Madem çözümün adresi İmralı, siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz?

HDP’nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununu çözmek için HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” açıklamasına yanıt vermiş.

Bu uzatılan zeytin dalına teşekkür edecek yerde “Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” demiş.

Madem Kürt sorununun çözümü konusunda sizi muhatap almak yeterli değil, madem çözümün adresi İmralı, e o halde siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz ki?

Madem nihai adres İmralı, neden size karşı centilmence yaklaşan Kılıçdaroğlu’na karşı bile “HDP’yi ciddiye almazsanız biz de üçüncü ittifak kurarız” tehditleri savuruyorsunuz ki?

Kübra Par’ın yazısı