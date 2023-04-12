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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Kılıçdaroğlu’nun ‘terör’ eleştirilerine yanıtı

Kılıçdaroğlu Çanakkale çıkarması yaparak kendisine dönük terör eleştirilerine yanıt verdi.

“Zaman zaman bizi suçluyorlar değil mi? Vay teröristler, şunlar, bunlar. Şunu herkes çok iyi bilsin… CHP’nin 2 kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız” dedi.


Bu bayrak ve vatan vurgusunun tesadüf olmadığı çok açık.

Dahası özellikle Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na bu tür açıklamalar yapması gerektiğine dair telkinde bulunduğunu tahmin etmek zor değil.

Peki etkisi olur mu?

Kılıçdaroğlu’nun gerçekten de milliyetçi seçmenin oyunu almak gibi bir önceliği varsa Çanakkale’ye yapılmış bir seferlik ziyaret ile bunu başarması mümkün değil. Fakat bu tür vurgularını kampanya boyunca tekrarlarsa zamanla kaygı duyanları rahatlatabilir.

Kübra Par’ın yazısı

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