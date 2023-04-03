Kübra Par: Kılıçdaroğlu samimiyetini gösterdi

“Seccadenin bir kutsallığı yoktur günün sonunda bir halı parçasıdır, ayakkabıyla bassa ne olacak”diyenler bu toplumun, özellikle de dindar muhafazakar kesimin hassasiyetlerini bilmiyor, tanımıyor ya da anlamak istemiyor.

Neyse ki Kemal Bey onları dinlemedi ve iki ayrı açıklama yaparak üzgün olduğunu samimiyetle dile getirdi.

Keşke ertesi günü hiç beklemeden olayın yaşandığı akşam bu açıklamayı yapsaydı.

Küçük bir gecikmeyle de olsa en doğru tavrı sergiledi.

Bu dakikadan sonra o fotoğrafın üzerinde tepinmek siyasi istismardır, insanlığa yakışmaz.

Kübra Par’ın yazısı