Kübra Par: Kılıçdaroğlu ciddi ciddi aday olmayı düşünüyor

Peki Kılıçdaroğlu blöf mü yapıyor, yoksa sahiden aday olmayı düşünüyor mu?

Bence ciddi ciddi düşünüyor. Yakın çalışma ekibi içinden bir grup da bu fikri destekliyor.

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Bunun da 3 nedeni var sanırım.

Birincisi, nasıl ki birbirine benzemez farklı partileri bir araya getirdiyse, HDP tabanı dahil tüm kesimlerin oyunu ancak Kemal Bey’in alacağını düşünüyorlar.

İkincisi, “Önemli olan parlamenter sisteme geçiş, ortak bir programla çıkıldığında adayın kim olduğunun önemi olmaz” zannediyorlar.

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Üçüncü ve en önemlisi, “Seçilecek kişi şu anki sistemin verdiği yetkilerin etkisine kapılmadan en fazla 2 yıl içinde sistemi dönüştürüp, koltuğundan vazgeçip, ülkeyi tekrar seçime götürecek egosuz biri olmalı. Bu açıdan da en doğru isim Kılıçdaroğlu” diye fikir yürütüyorlar.

Kübra Par’ın yazısı