Kübra Par: Erdoğan’ın konuşmasında yeni ve şaşırtıcı bir şey yoktu

Erdoğan konuşmasını bu kez daha sınırlı tuttu, saat 17.35’te başladı ve yaklaşık yarım saat sahnede kaldı. Bence içerik olarak yeni ya da şaşırtıcı bir şey yoktu ama bu organizasyon AK Parti’nin sahada nasıl hala aktif ve çalışkan olduğunu gösteren ve Erdoğan’ın kitlesi ile kurduğu iletişimin sağlamlığını hatırlatan önemli bir mihenk taşıydı kanımca. Cumhurbaşkanına dokunmak için birbirini ezen, onu gördüğü için hüngür hüngür ağlayan kadınlar, gençler Erdoğan’ın kitlesi ile zor yakalanan bir bağ kurmayı hala başarabilen bir lider olduğunu kanıtlıyor.

Kübra Par’ın yazısı