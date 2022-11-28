Kübra Par: Erdoğan’ın konuşmasında yeni ve şaşırtıcı bir şey yoktu

Erdoğan konuşmasını bu kez daha sınırlı tuttu, saat 17.35’te başladı ve yaklaşık yarım saat sahnede kaldı. Bence içerik olarak yeni ya da şaşırtıcı bir şey yoktu ama bu organizasyon AK Parti’nin sahada nasıl hala aktif ve çalışkan olduğunu gösteren ve Erdoğan’ın kitlesi ile kurduğu iletişimin sağlamlığını hatırlatan önemli bir mihenk taşıydı kanımca. Cumhurbaşkanına dokunmak için birbirini ezen, onu gördüğü için hüngür hüngür ağlayan kadınlar, gençler Erdoğan’ın kitlesi ile zor yakalanan bir bağ kurmayı hala başarabilen bir lider olduğunu kanıtlıyor.
SON HABERLER
‘Altılı masa’nın anayasa metni açıklanıyor
ALTAN SANCAR [email protected] @altansancarr CHP Genel … Devamı...
Yeni Şafak’ın haberi: ‘Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan’
İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan … Devamı...
Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarını Türkiye’de bedava tatile gönderdi
İngiltere'de ikinci lig Championship’te mücadele eden Hull City takımının … Devamı...
Albayrak’ın projesi suya düştü: Türkiye 10 binlerce yazılımcı kaybetti
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı'nın aktardığı … Devamı...
Çağdaş sanat: İnanırsan var, inanmazsan yok
İki yeni kitap; eleştirilerin hedefine, sansasyonların başrolüne ve … Devamı...
‘İsyan bayrağı’ açan İş Bankası, Merkez Bankası’nın hedeflerine uymayacak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın (MB) 'teşvik ettiği' … Devamı...
Covid-19 vakaları rekor kıran Çin’de protestolar da büyüyor
Çin'de hafta sonunda Covid-19 kısıtlamalarına karşı daha önce benzeri … Devamı...
Göztepe-Altay maçında işaret fişeğini özel ambulans şoförleri stat tuvaletine bırakmış
Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir derbisinde bir Göztepe taraftarının … Devamı...
Dünya Kupası’nda bugün: Brezilya ve İsviçre, grup liderliği için sahada
Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek. Dünya … Devamı...
Konut kredisinde gelire göre faiz uygulanacak
Konut üreticilerinin kilitlendiği konut kampanyasıyla ilgili ayrıntılar … Devamı...