Kübra Par: Birileri nihayet bunu cumhurbaşkanına anlatmaya cesaret edebilmiş

Anayasa Mahkemesi, ‘barış bildirisine’ imza attığı için ihraç edilen ve yurt dışı çıkış yasağı konan akademisyenlerin önünü açacak bir ihlal kararı verdi. Yüksek mahkemenin beş yıl sonra gördüğü davada, yurt dışından burs kazanmasına rağmen çıkış yasağı engeline takılan bir akademisyenin özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine dair karar çıktı.