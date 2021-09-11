Kübra Par: Birileri nihayet bunu cumhurbaşkanına anlatmaya cesaret edebilmiş

“Fahiş fiyat artışını durduracağız, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız”.
Dün Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurduğu bu net cümle şunlara işaret ediyor:
Hayat pahalılığına ilişkin eleştiriler ayyuka çıkmışken birileri nihayet bunun sokaktaki yansımasını Cumhurbaşkanı’na anlatmaya cesaret edebilmiş.
Artık inkâr etmeden, pahalılığı kabul ederek fiyatları düşürmeye çalışacak iktidar.
Erdoğan’ın dünkü konuşmasında bu kabullenişin yanı sıra “Ekonomideki sorunu muhalefet değil yine biz çözeriz” mesajı vardı.