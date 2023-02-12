Kübra Par: Adam daha ne yapsın

Türkiye bugüne kadar görülmüş en büyük afetini yaşarken aynı zamanda olağanüstü bir sivil dayanışma örneği sergiliyor.

Özellikle Haluk Levent’in emeği büyük. Sadece halktan gelen yardımları dağıtmakla kalmadı bütün sanat, spor ve iş dünyasını mobilize ederek dikkate değer çapta yardım topladı.

Üstelik asla politik şov yapmadı.

Radikal tiplerin yorumlarına kulak asmadı.

Kim ne der diye aldırmadan bakanlarla koordinasyon içinde çalıştı.

“Ahbap da bizim AFAD da” diyerek kutuplaşmanın önüne geçti.

Yolsuzluk yapacağı iddialarına karşı da somut bir adım attı ve yerli ve yabancı iki denetim firması ile sözleşme imzalayarak bütün satın almaların denetleneceğini açıkladı.

Adam daha ne yapsın?

Kübra Par’ın yazısı