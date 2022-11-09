Kripto milyarderi bir günde 14,6 milyar dolar kaybetti

Kripto borsaları FTX ile Binance arasında yıllardır sürdüğü bilinen rekabet, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in bir günde 14,6 milyar dolar kaybederek milyarder unvanını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Fotoğraf: Reuters

Kripto para camiasının iki dev alım satım platformu Binance ile FTX arasında 2018 yılından bu yana bir ‘soğuk savaş’ sürüyordu. İki hafta önce Binance CEO’su Changpeng Zhao, FTT ‘token’ları (FTX platformuna uygun bir borsa aracı) satacaklarını açıklamasıyla rekabet şiddetlendi.

Bunun ardından Zhao, likidite sorunu yaşayan FTX’in kendilerinden yardım istediklerini söylemişti. Böylelikle Binance’ın FTX’i satın almasını içeren bir ön anlaşma yapıldı.

Bunun üzerine FTX’in kendi tokeni FTT bir günde yüzde 75’in üzerinde değer kaybetti.

Problemin yaşanmasından önce tahmini olarak 15,2 milyar dolarlık malvarlığına sahip olan FTX kurucusu Bankman-Fried, sorunun ortaya çıkmasıyla bir günde 14,6 milyar dolar kaybetti. Milyarder unvanını kaybeden Bankman-Fried’in adı, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden de silindi.