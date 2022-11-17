Kremlin: Tahıl anlaşmasının süresiz uzatılması görüşülmüyor

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Birleşmiş Milletlerin Rusya’ya çeşitli garantiler verdiğini ve tahıl anlaşmasının süresiz olarak uzatılmasına yönelik görüşmelerin olmadığını söyledi.

Kremlin. Fotoğraf: Reuters

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ama Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti. Rusya, bu durumu ve Rus topraklarındaki ‘terör’ eylemlerini öne sürerek anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Türkiye’nin girişimleriyle Rusya, kasım başında, anlaşmada yer alacağını ilan etmişti.

Bugün de anlaşmanın, 19 Kasım itibarıyla 120 gün boyunca uzatıldığı açıklanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Birleşmiş Milletlerin Rusya’ya çeşitli garantiler verdiğini belirterek “BM, Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağına dair güvenceler verdi” dedi.

Peskov, 120 günlüğüne uzatılan tahıl anlaşmasının ‘süresiz’ olarak uzatılmasına yönelik görüşmelerinse yapılmadığını söyledi.