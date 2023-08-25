Kremlin sözcüsü, Batı medyasını yalanladı: Prigojin öldürülmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Tver bölgesinde Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili ‘çok sayıda spekülasyon yapıldığını’ söyleyerek Batı medyasını suçladı.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin. Fotoğraf: AA

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

23 Ağustos’ta Rusya’nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü duyurulmuş; ölenlerin arasında Wagner lideri Prigojin’in de bulunduğunu açıklanmıştı.

BBC Britanya makamlarına dayandırdığı haberinde uçağın, Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldüğünü bildirmişti. Putin’se Prigojin ve diğer yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Batı medyasındaki, ‘Prigojin’in ölümünde Kremlin’in parmağı bulunduğu’na iddialarına tepki gösteren Peskov, şunları söyledi: “Doğal olarak bu uçak kazası ve aralarında Prigoijn’in de bulunduğu yolcuların trajik ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon var.”

Peskov, ‘Batı’da söz konusu olay hakkında yalan bilgiler verildiğini’ öne sürerek, “Elbette Batı’da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olaya ilişkin soruşturma başlatıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsatan Peskov, şunları dedi: “Henüz herhangi bir resmi sonuç yok. Sonuçlar hazır olduğunda yayınlanacak.”

Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını söyleyen Putin’in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise belirsiz olduğunu kaydetti.