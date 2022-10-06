Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması enerji piyasalarını yıkar

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasının tüm ülkeleri etkileyeceğini belirterek “Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Peskov, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Söz konusu olası kararı ‘saçmalık’ olarak nitelendiren Peskov, “Çok sayıda ülke, ABD’nin kışkırttığı AB’de değerlendirilen sert hamlelerin saçmalığını anlıyor. Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir” dedi.

ABD ve AB, Rusya’yı ilave petrol gelirlerinden mahrum bırakmak için Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını getirmeyi uzun süredir tartışıyor.

AB üye ülkelerinin elçileri de dün, Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketinin uygulanması konusunda anlaşmıştı. Paketin içinde ‘Rus petrolünün petrol fiyatı üst sınırının üzerinde üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasının ve ilgili hizmetlerin yasaklanması’ da yer alıyor.