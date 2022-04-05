Kredisi kesilen öğrenciler Meclis gündeminde: ‘AKP’nin gençleri sindirme aracı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ekonomik krizle ilgili eylem ve forum düzenleyen üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerinin kesilmesini Meclis gündemine taşıdı.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kantininde geçen yıl aralıkta ‘ekonomik kriz‘ konulu foruma katılan öğrencilerin burs ve kredileri kesilmişti.

Adıgüzel’in değerlendirmeleri şöyle:

*Son yıllarda artan hayat pahalılığı, barınma sorunları ve üniversitelerdeki anti-demokratik uygulamaları dile getiren öğrencilerin kredilerinin kesildiğine tanık oluyoruz.

*Daha önce idare mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlar olmasına rağmen KYK, haklarında hiçbir adli hüküm ya da idari soruşturma bulunmayan öğrencilerin kredilerini, il emniyet müdürlüklerinden iletilen yazı gerekçe gösterilerek kesmektedir.

*Kaynağını 12 Eylül döneminin ceberut anlayışından alan bu uygulama, AKP iktidarı tarafından gençleri sindirmeye yönelik bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır.

*KYK tarafından öğrencilerin ‘anarşi ve terör olaylarına karıştığı’ gerekçesiyle kredilerinin kesilmesi hukuksuzdur.