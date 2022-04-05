Kredisi kesilen öğrenciler Meclis gündeminde: ‘AKP’nin gençleri sindirme aracı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ekonomik krizle ilgili eylem ve forum düzenleyen üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerinin kesilmesini Meclis gündemine taşıdı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kantininde geçen yıl aralıkta ‘ekonomik kriz‘ konulu foruma katılan öğrencilerin burs ve kredileri kesilmişti.
Adıgüzel’in değerlendirmeleri şöyle:
*Son yıllarda artan hayat pahalılığı, barınma sorunları ve üniversitelerdeki anti-demokratik uygulamaları dile getiren öğrencilerin kredilerinin kesildiğine tanık oluyoruz.
*Daha önce idare mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlar olmasına rağmen KYK, haklarında hiçbir adli hüküm ya da idari soruşturma bulunmayan öğrencilerin kredilerini, il emniyet müdürlüklerinden iletilen yazı gerekçe gösterilerek kesmektedir.
*Kaynağını 12 Eylül döneminin ceberut anlayışından alan bu uygulama, AKP iktidarı tarafından gençleri sindirmeye yönelik bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır.
*KYK tarafından öğrencilerin ‘anarşi ve terör olaylarına karıştığı’ gerekçesiyle kredilerinin kesilmesi hukuksuzdur.
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