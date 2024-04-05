Kredi kartı kullanımını sınırlamada yeni adım

Kredi kartı kullanımını sınırlama kapsamında yeni bir adım geldi. Kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e yükseltildi.

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Maaşları ay sonuna yetmeyen milyonlar, kredi kartlarına sarıldı. Bu nedenle kredi kartı kullanımı artmış ve ekonomi yönetimi kısıtlama yoluna gideceğinin sinyalini vermişti.

Bu kapsamda önce azami taksit sayısı 12’den üçe indirildi. Nakit avans limiti de yüzde 25’e düşürüldü.

Sonra da nakit avans faiz oranı yüzde 4.42’den yüzde 5’e çıkarıldı.

Ve bugün de yeni bir adım geldi.

Merkez Bankası (MB) kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

Buna göre aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e yükseldi.

Sinyal verilmişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bir yılda krediler yüzde 50’nin, kredi kartlarıysa yüzde 150’nin üzerinde büyümüştü.

Enflasyon Raporu 2024 Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarına düzenlemelerin gündemde olduğunu söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartları için düzenleme sinyali vermişti:

“Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz.“