Merkez Bankası (MB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranını yüzde 4.42’den yüzde 5’e yükseltti.

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Bankacılar daha önce kredi kartlarının, toplam kredilerin üç katı büyüdüğünü söylemiş ve kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme beklediklerini söylemişti.

Beklenen oldu.

Önce azami taksit sayısı 12’den üçe kadar indirildi, nakit avans limiti yüzde 25’e düşürüldü.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni karara göre şimdi de nakit avans faiz oranı yüzde 4.42’den yüzde 5’e yükseldi.

Gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi. Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023’teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Sinyal verilmişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bir yılda krediler yüzde 50’nin, kredi kartlarıysa yüzde 150’nin üzerinde büyümüştü.

Enflasyon Raporu 2024 Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarına düzenlemelerin gündemde olduğunu söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartları için düzenleme sinyali vermişti:

“Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz.“