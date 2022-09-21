Kraliçe Elizabeth’in cenazesine katılmıştı: Danimarka Kraliçesi Covid-19’a yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 19 Eylül’de düzenlenen cenaze törenine katılan Danimarka Kraliçesi 2’nci Margrethe’e Covid-19 teşhisi kondu.

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AA’nın Independent’ın haberinden aktardığına göre 96 yaşındaki Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünün ardından ‘Avrupa’da en uzun süre tahtta kalan monark’ olan 82 yaşındaki 2’nci Margrethe’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yaklaşık yarım asırdır görevini yürüten Kraliçe, bir haftalık randevularını iptal etti.

Margrethe şubatta da Covid-19’a yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.

Danimarka’nın ilk kraliçesi

16 Aralık 1940’da başkent Kopenhag’da dünya gelen 2’nci Margrethe, tahta çıktığında Danimarka’nın ilk kraliçesi olmuştu.

Üç kız kardeşin en büyüğü olan 2’nci Margrethe doğduğunda Danimarka’da kadınların tahtı devralması mümkün olmazken 1953 referandumunda bu yasanın değişmesiyle taht yolu açılmıştı.