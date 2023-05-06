Kral Charles tacına kavuştu

Kral 3’üncü Charles tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde İngiliz kraliyet tacını taktı.

Fotoğraf: BBC yayını

Kraliçe Elizabeth’in 9 Eylül 2022’deki ölümünden sonra tahtın bir numaralı varisi sıfatıyla İngiltere’nin yeni kralı olan Charles’ın taca giden yolu Buckingham Sarayı’ndan başladı.

Fotoğraf: AA

Saraydan Elmas Jübile Faytonu ile Westminster Katedrali’ne doğru yola çıkan Kral Charles ve Kraliçe Camilla’ya eşlik eden tören kıtası, saray ile Trafalgar Meydanı arasındaki The Mall Caddesi’ni kat etti.

Fotoğraflar: AA

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kral Charles taç giymek için katedrale girdi.

Tören, Canterbury Baspiskoposu tarafından yönetildi, Kral Charles’a tacı Aziz Edward giydirdi.

Sembollerle ve müzikle dolu taç giyme seremonisinin ardından Kral Charles, ‘İmparatorluk Tacı’nı, Kraliçe Camilla ise 1911’de yapılan ‘Kraliçe Mary’ tacını taktı ve geçit töreninde dini gücü temsil eden asa ve küre taşıyarak yürüdü.

Kraliçe Camilla

Kraliçe Elizabeth’in, televizyonda yayınlanan ilk taç giyme töreni özelliğini taşıyan 1953’teki törenden daha mütevazı olan seremonide herhangi bir sürpriz yoktu.

Merak edilen konulardan biri, evlendikten sonra kraliyetteki resmi görevlerinden ayrılarak karısı Meghan Markle’la birlikte ABD’ye taşınan Prens Harry’nin aileyle birlikte oturup oturmayacağıydı. Harry, sivil giysilerle katıldığı törende, ailenin arasında yer aldı ancak ağabeyi Galler Prensi William ve ailesinden arkadaydı.