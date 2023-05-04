Kral Charles bu cumartesi tacı takıyor: 203 ülke, 2 bin 200 davetli

Britanya’da büyük gün öncesi son hazırlıklar yapılıyor; Kral 3’üncü Charles, 6 Mayıs Cumartesi günü taç giyecek.

AA’nın haberine göre tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılacak törende, dünya liderlerinin yanı sıra sanat, moda ve spor camiasından çok sayıda konuk yer alacak. Taç giyme töreninden bir gün sonra Windsor Kalesi’nde düzenlenecek konserde ABD’li yıldızlar Katy Perry ve Lionel Richie sahneye çıkacak. İtalyan müzisyen Andrea Bocelli de gecede bir performans sergileyecek. İşte iki gün sonraki büyük güne dair şimdilik bilinenler:

* Taç giyme törenine, Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra 203 ülkeden devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcilerinin bulunduğu 2 bin 200’den fazla davetli katılacak.

Annesinin töreninden daha mütevazı

* Annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in taç giyme törenine kıyasla Charles’ın töreni çok daha mütevazı olacak. Elizabeth 1953’te ve 8 bin 200’den fazla davetlinin huzurunda taç giymişti.

* Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate’in yanı sıra, Kral Charles’ın iki kardeşi Prenses Anne ve Prens Edward da törende ön saflarda katılacak.

Harry geliyor, Meghan gelmiyor

* Charles’ın ABD’ye yerleşen oğlu Prens Harry, törene katılacağını ancak eşi Meghan’ın katılmayacağını doğruladı. İngiltere Kralı Charles taç giyme töreni, Harry ve Meghan çiftinin çocukları Prens Archie’nin 4’üncü yaş günüyle aynı güne denk geliyor.

Türkiye’yi Fuat Oktay temsil edecek

* Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler törende hazır bulunacak. ABD Başkanı Joe Biden’ı karısı Jill Biden, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

* Dünyadaki diğer kraliyet aileleri de o gün Londra’da olacak. Monako Prensi 2’nci Albert ve eşi Prenses Charlene, İspanya Kralı 6’ncı Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Japonya Veliaht Prensi Akişino ve eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16’ncı Gustaf bunların arasında.

Vogue da davetli

* İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 850 sivil toplum temsilcisini de törene davet etti.

* Davetliler arasında yıldız isimler de var: Vogue Britanya Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, ABD’li şarkıcı Lionel Richie, yıldız şarkıcı Katy Perry bunlardan birkaçı. Richie ve Perry ertesi gün Windsor Kalesi’nde konser verecek. Konser halka açık olacak ve dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı izlenecek.

Teklifi geri çeviren sanatçılar

* Söylentilere göre Buckingham Sarayı’nın konser günü sahne alacak sanatçı bulmak için zorlandı. Bazı popüler isimler, hayranlarının vereceği tepkiden çekindiği ya da Kraliyet ailesiyle birlikte anılmak istemediği için konser teklifini reddetti. Adele, Harry Styles ve Charles’ın eski karısı Prensesi Diana’nın çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Elton John ve Robbie Williams bu isimler arasında.