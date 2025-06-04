Kozmetik ürünleri yiyen fenomen öldü

Kozmetik ürünleri yediği videoları paylaşarak ünlenen 24 yaşındaki Tayvanlı fenomen Guava Beauty (gerçek adı Guava Shuishui) hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: South China Morning Post

Instagram’da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Guava Beauty, ruj, allık, yüz maskesi gibi çeşitli kozmetik ürünleri tüketmiş, o anlara dair videoları sosyal medyada paylaşmıştı.

Hong Kong merkezli South China Morning Post fenomenin aniden öldüğünü yazdı. Haberde ölüm nedeninin ‘zehirlenme’ olabileceği belirtildi.

Tayvanlı fenomenin paylaşımları tepki çekmiş, bir kullanıcı şöyle yazmıştı:

“Lütfen bu tarz davranışlarınıza son verin. Eğer eğleniyorsanız kendi başınıza yapın. Ama kozmetik yemeyi teşvik etmeyin. Bunlar kimyasal maddeler içeren ürünler.”



